Стало известно, сколько Ани Лорак тратит на обучение дочери в элитной российской школе

Ани Лорак отдала дочку в престижную российскую школу, за которую ей приходится платить немалые деньги.

В понедельник дочь 39-летней певицы Ани Лорак София впервые пошла в школу. Ани выбрала для девочки престижную гимназию, которая находится в истринском районе Подмосковья.

Об этом пишет российское издание StarHit.

Школа певице будет обходиться в кругленькую сумму. Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте «Павловской гимназии», учеба в первом классе стоит 2,1 миллиона рублей (около 900 тыс. гривень). Если девочка захочет, например, уже сейчас начать изучение иностранного языка, то родителям придется платить до двух тысяч рублей (830 грн) за одно занятие. Спортивные секции также требуют денежных вливаний – до 1800 рублей (750 грн) за академический час. Творческие кружки, студии и занятия музыкой – только за дополнительную плату.

Как сообщал УНИАН, на первый звонок Софии Ани Лорак пришла вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Мурат опубликовал видео с первого звонка их дочери Сони и попросил у Бога прощения за то, что проводил мало времени с дочкой.