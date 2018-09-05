Верка Сердючка "зажгла" на афтепати "Новой волны" в РФ: Ани Лорак и Лазарев пустились в пляс (видео)

Лазарев вместе с Ани Лорак танцует под хит Сердючки.

Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия "Новой волны-2018" в российском Сочи. Андрей Данилко впервые за несколько лет выступил на публичном мероприятии в РФ.

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На афтепати все звезды и журналисты должны были прийти в белом. Данилко вытащил на сцену Ани Лорак и Сергея Лазарева.

На странице в Instagram певец Сергей Лазарев поделился видео, на котором он вместе с Ани Лорак зажигает под хит Сердючки. По словам Лазарева, на афтепати также присутствовала супруга премьера России Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНИАН, в российском Сочи стартовал 17-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На нем "засветилась" опальная украинская певица Ани Лорак.