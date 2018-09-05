Верка Сердючка "зажгла" на афтепати "Новой волны" в РФ: Ани Лорак и Лазарев пустились в пляс (видео)
Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия "Новой волны-2018" в российском Сочи. Андрей Данилко впервые за несколько лет выступил на публичном мероприятии в РФ.
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На афтепати все звезды и журналисты должны были прийти в белом. Данилко вытащил на сцену Ани Лорак и Сергея Лазарева.
На странице в Instagram певец Сергей Лазарев поделился видео, на котором он вместе с Ани Лорак зажигает под хит Сердючки. По словам Лазарева, на афтепати также присутствовала супруга премьера России Дмитрия Медведева.
Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибо за видео Андрею Разыграеву @razygraev
Как сообщал УНИАН, в российском Сочи стартовал 17-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На нем "засветилась" опальная украинская певица Ани Лорак.