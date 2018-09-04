"Бог покарает тебя": СМИ назвали проклятием слова первой жены Кобзона

Когда у Кобзона врачи диагностировали рак, близкие вспомнили слова его первой жены.

Иосифа Кобзона не стало на 81-ом году жизни. Он умер после длительной борьбы с раком. Существует мнение, что тяжелая болезнь певца — это проклятие первой супруги Кобзона, певицы Вероники Кругловой.

Кобзон прожил с Кругловой чуть более двух лет. СМИ сообщали, что супруга певца забеременела через год после свадьбы. Музыкант заставил жену сделать аборт, который едва не стал причиной страшной трагедии – Круглова едва не умерла из-за сильной кровопотери, передают "Дни.ру".

"Бог покарает тебя за это. Он все видит", - по слухам, именно эти слова произнесла Круглова, когда находилась на грани жизни и смерти.

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"Когда у Кобзона врачи диагностировали рак предстательной железы, на борьбу с которым он потратил более десяти лет жизни, близкие вспомнили слова его первой жены. А сейчас, после смерти певца, многие и вовсе уверены – эти слова оказались пророческими", - рассказали СМИ.

Сейчас советской звезде 78 лет, она давно переехала в Америку, где обрела долгожданное семейное счастье с четвертым мужем. О браке со знаменитым музыкантом она вспоминать не любит, как и о том злополучном дне.

"К сожалению, ничего хорошего, связанного с этим человеком, вспомнить не могу. Вместе мы были около трех лет. История совместной жизни состояла из вполне банальных этапов: сошлись, расписались, развелись, потом опять сошлись. В общем, сплошные долгие проводы — лишние слезы. Все эти неприятные перипетии связаны с личной драмой: брак с Кобзоном очень сломал меня, просто подавил морально", — делилась Круглова.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.