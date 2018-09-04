"Подарок?": Лобода похвасталась новым шикарным авто
15:25, 04 сентября 2018Общество
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Лобода не уточнила, купила она авто или получила его в подарок.
Лобода похвасталась новой машиной / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, похвасталась дорогим автомобилем.
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Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. "Утро бывает добрым", - подписала она фото, на котором позирует возле черного Mercedes. При этом Лобода не уточнила, купила она авто или получила его в подарок.
Поклонники оценили шикарное авто. "Купила?", "По-моему это подарочек", "Поздравляю с прекрасной покупкой", "Сколько вам заплатили за такое доброе утро? Не за бесплатно же вы там с веником стоите", - пишут в сети.
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