"Подарок?": Лобода похвасталась новым шикарным авто

Лобода не уточнила, купила она авто или получила его в подарок.

Украинская исполнительница Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, похвасталась дорогим автомобилем.

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Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. "Утро бывает добрым", - подписала она фото, на котором позирует возле черного Mercedes. При этом Лобода не уточнила, купила она авто или получила его в подарок.

утро бывает добрым A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Sep 4, 2018 at 2:46am PDT

Поклонники оценили шикарное авто. "Купила?", "По-моему это подарочек", "Поздравляю с прекрасной покупкой", "Сколько вам заплатили за такое доброе утро? Не за бесплатно же вы там с веником стоите", - пишут в сети.

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