Лобода показала младшую сестру (фото)
Скандальная украинская певица Светлана Лобода показала фото со своей младшей сестрой Ксенией.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
27-летнюю сестру певицы зовут Ксюша. Девушки проводят много времени вместе. Светлана Лобода старше своей сестры на 8 лет.
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Комментаторы отметили под фото, что сестра выглядит даже лучше самой Светланы и сделали множество комплиментов ее красоте.
"У Светланы на этом фото очень страшное лицо, а сестра красивая тут", "Сестра красивее намного"; "Вы так похожи"; "Сестра по красоте переплюнула Лободу"; "Как близняшки выглядят"; "Ее вместо себя и на концерты можно отправлять"; "Я сначала подумала, что слева Бузова"; "Очень сильно похожи", - пишут комментаторы.
Как сообщал УНИАН, опальную украинскую певицу Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении фотошопом.