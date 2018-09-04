Лобода показала младшую сестру (фото)

Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода показала фото со своей младшей сестрой Ксенией.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

27-летнюю сестру певицы зовут Ксюша. Девушки проводят много времени вместе. Светлана Лобода старше своей сестры на 8 лет.

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Комментаторы отметили под фото, что сестра выглядит даже лучше самой Светланы и сделали множество комплиментов ее красоте.

"У Светланы на этом фото очень страшное лицо, а сестра красивая тут", "Сестра красивее намного"; "Вы так похожи"; "Сестра по красоте переплюнула Лободу"; "Как близняшки выглядят"; "Ее вместо себя и на концерты можно отправлять"; "Я сначала подумала, что слева Бузова"; "Очень сильно похожи", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, опальную украинскую певицу Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении фотошопом.