Жена украинского нардепа показала фото в золотом купальнике в пустыне
Диджейка Анастасия Топольская последнюю неделю лета провела с мужем-депутатом Сергеем Лещенко и дочкой Ульяной в Америке.
Там семейство побывало не только в Калифорнии, но и несколько дней провело на фестивале Burning Man в пустыне Невады, передает ТаблоID.
Причем до этого события Настя, Сергей и Ульяна тщательно подготовились, ведь обязательное условие пребывания там - костюмы.
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Все наряды для них создали мастерицы из Patoka Studio, а хрустальные парики с перьями сделал дизайнер Иван Фролов.
"Меня приглашали там выступить предыдущие два года, но только в этом я почувствовала, что хочу и могу. Решили совместить семейные каникулы с новым опытом", - рассказала Топольская.
"Нам повезло с лагерем и организацией. Мы готовились к каким-то первобытным условиям, но получилось все почти "лакшери". Мы жили в shift pod (специальная палатка повышенного комфорта – Ред..), в британско-американском лагере PlayGround, который вел сцену, на которой я выступала для Carl Cox вместе с Martinez Brothers и Joseph Capriati", - поделилась Настя.
"В лагере были душ, туалеты, завтрак и ужин (еда в лагере была одним из моих highlights). Был общий холодильник и в доступе вода. Также нам заранее приготовили велосипеды", - отметила она.
Ранее жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская опубликовала в сети горячий снимок.