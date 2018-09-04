"Можно увидеть, откуда он на свет появился": экс-"виагру" раскритиковали за вульгарное фото с сыном

Анна Седокова сфотографировалась вместе с ребенком, демонстрируя при этом свои практически обнаженные ягодицы.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала шквал критики в Instagram, опубликовав вульгарное фото со своим маленьким сыном.

Анна сфотографировалась со своим маленьким сыном Гектором на пляже, где она лежит вместе с ребенком, демонстрируя при этом свои практически обнаженные ягодицы.

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Подписчики певицы выразили в комментариях свое недоумение подобным видом на фотографии и обрушили на певицу шквал критики.

"В моей ленте появилось фото, еще не зная кто, подумала, что за пьяная голая бл... валяется, потом посмотрела, кто это, очень удивилась, что такая медийная личность лежит, ничего красивого не вижу. Своему мужчине в личной переписке можно послать, но только без ребенка", "Очень не приличное фото.... не одна настоящая леди не покажет свой зад. И здесь не имеет значения, есть что показывать или нет", "Ужасно, Ань. Возьмите себя в руки", "Это уже слишком, такое выставлять с ребенком рядом", "Фото, чтобы увидеть, откуда сын на свет появился?", - написали пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова пожаловалась, что не смогла спокойно выехать из Украины в Россию. У певицы возникли проблемы с билетами.