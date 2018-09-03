Поздравление с Днем знаний: группа Pianoбой выпустила клип, снятый на школьной линейке (видео)

Видео было снято во время реального концерта на выпускной в стрыйской школе №4.

Украинский музыкант Pianoбой презентовал клип на песню “Підручник”. Новая песня группы Pianoбой “Підручник” – это подарок на первый звонок школьникам.

Клип на новю песню музыкант опубликовал на своем канале в YouTube. Видео было снято во время реального концерта на выпускной в стрыйской школе №4.

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"Для меня эта песня о том, что надо любить каждую минуту своей жизни, наполнять его смыслом и любовью. Ведь мы – песчинки во Вселенной, а наша жизнь – один световой миг, яркая вспышка из тьмы во тьму. Любите свою школу, свою семью, своих наставников и учителей, одногруппников и одноклассников, свою страну и свою жизнь, ведь кто его знает – будет ли другая. Ведь вы – единственные авторы своей судьбы! А эта песня – подарок на первое сентября, чтобы смягчить им горечь утраты этого прекрасного концертного лета, которое мы провели вместе", - говорит фронтмен группы Дмитрий Шуров.

Песня “Підручник” войдет в четвертый студийный альбом группы.

Как сообщал УНИАН, за последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.