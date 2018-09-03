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Ани Лорак впервые появилась на публике с мужем после скандала с его изменой (фото)

13:48, 03 сентября 2018
Общество
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В СМИ не утихает скандал вокруг измены мужа Ани Лорак / фото instagram.com/muratnalca

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Совместный снимок супруг Каролины опубликовал в Instagram. Семейство сфотографировалось во время школьной линейки Софии - дочери Мурата и Ани Лорак.

Стоит отметить, что звездная семья на снимке выглядит счастливой.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

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Теги: #измена#Ани Лорак