Ани Лорак впервые появилась на публике с мужем после скандала с его изменой (фото)

Дочь Мурата и Ани пошла в первый класс.

Опальная украинская певица Ани Лорак впервые после скандала с изменой мужа Мурата появилась с ним на публике.

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Совместный снимок супруг Каролины опубликовал в Instagram. Семейство сфотографировалось во время школьной линейки Софии - дочери Мурата и Ани Лорак.

Стоит отметить, что звездная семья на снимке выглядит счастливой.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.