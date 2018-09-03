Фото могилы Кобзона показали в сети

Кобзона похоронили на Востряковском кладбище.

В Москве похоронили советского и российского певца Иосифа Кобзона, который умер в четверг, 30 августа. Кобзона похоронили на Востряковском кладбище.

Снимки могилы певца опубликовало издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что на Востряковском кладбище ввели «спецрежим» — на похороны пускали только по пропускам, а само кладбище оцепили. Впрочем, после того, как люди стали возмущаться, к могиле, расположенной на «фамильном участке», начали пропускать всех.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

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В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.