Cтало известно о неудачной пластической операции Ротару
Бывший директор певицы Ольга Коняхина утверждает, что своим внешним видом София Михайловна обязана пластическим хирургам.
Только при Коняхиной, с которой Ротару работала десять лет, артистка якобы несколько раз ложилась под нож хирурга в элитной клинике Санкт-Петербурга. Об этом Ольга рассказала в программе канала "Ты не поверишь!", передает StarHit.
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Причем, не все операции, которые сделала Ротару, были удачными. Однажды она потеряла много крови, и последствия хирургического вмешательства могли быть необратимы.
"Ротару не делает операции каждые два года, ну, может лет в пять-шесть – одну. Однажды, еще до нашего знакомства, знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все вроде стало нормально. Ротару делала круговую подтяжку лица. София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – рассказала Коняхина.
Кроме того, экс-директор Ротару раскрыла и секрет стройной фигуры Софии Михайловны. Народная артистка долгие годы придерживается строгой диеты. Ольга Коняхина и сама пыталась последовать примеру певицы, но быстро сорвалась, не выдержав такого режима питания.
Как сообщал УНИАН 30 августа, София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в РФ.