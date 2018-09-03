Cтало известно о неудачной пластической операции Ротару

В свои 71 София Ротару выглядит на двадцать лет моложе – стройная фигура, подтянутая и гладкая кожа лица. В программе "Ты не поверишь!" бывший директор звезды Ольга Коняхина рассказала, как певице удается оставаться идеальной.

Бывший директор певицы Ольга Коняхина утверждает, что своим внешним видом София Михайловна обязана пластическим хирургам.

Только при Коняхиной, с которой Ротару работала десять лет, артистка якобы несколько раз ложилась под нож хирурга в элитной клинике Санкт-Петербурга. Об этом Ольга рассказала в программе канала "Ты не поверишь!", передает StarHit.

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Причем, не все операции, которые сделала Ротару, были удачными. Однажды она потеряла много крови, и последствия хирургического вмешательства могли быть необратимы.

"Ротару не делает операции каждые два года, ну, может лет в пять-шесть – одну. Однажды, еще до нашего знакомства, знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все вроде стало нормально. Ротару делала круговую подтяжку лица. София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – рассказала Коняхина.

Кроме того, экс-директор Ротару раскрыла и секрет стройной фигуры Софии Михайловны. Народная артистка долгие годы придерживается строгой диеты. Ольга Коняхина и сама пыталась последовать примеру певицы, но быстро сорвалась, не выдержав такого режима питания.

Как сообщал УНИАН 30 августа, София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в РФ.