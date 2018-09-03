Украинскому фильму вручили премию Венецианского кинофестиваля

Впервые на Венецианском кинофестивале, одном из трех крупнейших кинофорумов мира, вручена премия фильму производства Украины.

Украинско-итальянский фильм "Изи" получил премию Kineo Diamond Award на 75-м Венецианском международном кинофестивале.

Об этом 2 сентября сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

Читайте такжеНа Венецианском кинофестивале российский режиссер со слезами на глазах призвал поддержать Сенцова (видео)

"Впервые на Венецианском кинофестивале, одном из трех крупнейших кинофорумов мира, вручена премия фильму производства Украины", - отметил он.

Kineo Diamond Award как специальное мероприятие Венецианского кинофестиваля вручается 16-й год подряд, отмечает "Детектор Медиа". В жюри премии входят критики, журналисты в области кино и кинопроизводители.

"Изи" предварительно оценили на прошлогоднем кинофестивале в Локарно, где исполнителя роли Изи (Никола Ночелла) отметили как "лучшего актера" премией независимых швейцарских кинокритиков Boccalino d'Oro. Большая часть съемок проходили возле Львова и Трускавца, десятая часть - в Италии.