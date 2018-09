В Киеве впервые выступили легендарные рокеры Imagine Dragons: как это было (фоторепортаж)

Все билеты на концерт были раскуплены за считанные дни еще зимой. Фанаты начали занимать места в фан-зонах за 5 часов до начала концерта.

В последний день лета, 31 августа, в Киеве состоялось самое грандиозное событие для всех любителей современной музыки в Украине. В столице выступили легендарные американские рокеры Imagine Dragons.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на концерте присутствовали несколько десятков тысяч человек. Все места в секторах были заняты, а в фан-зонах яблоку было негде упасть. И не удивительно, ведь все билеты на концерт были раскуплены за считанные дни еще зимой. Фанаты начали занимать места в "фанках" еще в 17 часов вечера.

"Драконы" начали свое выступление с нашумевшего хита Radioactive, чем сразу "завели" целый стадион. Однако уже на второй песне зрители "заревели" еще громче, ведь солист группы Дэн Рейнольдс выступил на сцене, держа флаг Украины, который взял у фанатов. Песню It's Time Дэн исполнил, держа флаг в руках или повесив на плечо.

Особенно тепло "дракона" Рейнольдса встречали девушки, что не удивительно, ведь солист находится в отличной физической форме. На сцену он вышел в одних спортивных шортах и кроссовках и играл не только на барабанах, но и мускулами, чем заставил поклонниц кричать и хлопать еще сильнее.

Однако безоговорочное расположение зрителей Дэн Рейнольдс завоевал, когда заговорил том, какой Киев прекрасный город.

"Это наш первый раз в Киеве. Мы сегодня гуляли по городу, увидели исторические места. Здесь просто замечательно", - сказал он.

Хотя, кажется, музыканту можно было вообще не говорить с залом, а только лишь петь. В Украине известных рокеров, без сомнения, любят и так. Ведь когда Рейнольдс направлял микрофон в сторону зрителей, что он делал довльно часто, они знали абсолютно все слова и с удовольствием подпевали.

Стоить отметить, что звук на концерте был отличным, и вокал солиста звучал очень чисто и был хорошо слышен. Единственная проблема была в том, что из-за огромного количества людей в фан-зоне рассмотреть участников группы было проблематично, однако и тут преданных фанатов ждал сюрприз: во второй половине концерта на границе 1-й и 2-й фан-зон соорудили небольшую сцену, на которой Imagine Dragons исполнили пару песен, так что даже "галерка" смогла увидеть музыкантов вблизи.

Группа исполнила свои самые известные хиты "Radioactive", "Whatever It Takes", "Start Over", "Thunder", "Demons". А на финальной песне "Believer" стадион просто "взорвался": казалось, Рейнольдсу подпевал каждый, кто присутствовал на стадионе в этот момент.

