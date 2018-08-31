Украинская певица стала голосом российского навигатора (видео)
15:34, 31 августа 2018Общество
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Голосом Брежневой заговорил "Яндекс Навигатор".
Брежнева поделилась новостью в Instagram / Скриншот
Украинская певица Вера Брежнева стала голосом российского "Яндекс Навигатора".
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Новостью певица поделилась на своей странице в Instagram. "Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил "Яндекс Навигатор". Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе", - написала она.
Ранее сообщалось, что известная украинская певица, экс-участница популярного женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева снимается в кино в России.
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