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Украинская певица стала голосом российского навигатора (видео)

15:34, 31 августа 2018
Общество
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Брежнева поделилась новостью в Instagram / Скриншот

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Новостью певица поделилась на своей странице в Instagram. "Теперь мы сможем больше времени проводить вместе.  Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил "Яндекс Навигатор". Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе", - написала она.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица, экс-участница популярного женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева снимается в кино в России.

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Теги: #Россия#Вера Брежнева