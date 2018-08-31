Пугачева проигнорировала смерть Кобзона

Примадонна не поделилась публично воспоминаниями и теплыми словами.

Российская и советская певица Алла Пугачева пока никак не прокомментировала смерть Иосифа Кобзона. Пользователи связывают это с давним конфликтом между звездами.

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Многие артисты РФ на своих страницах в соцсетях делятся историями, связанными с именем Кобзона и своими фото с певцом.

Поклонники обратили внимание, что пока Примадонна не поделилась публично воспоминаниями и теплыми словами о Кобзоне.

На данный момент соболезнования от имени семьи принес только Максим Галкин: "... Максим, Алла, дети. Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!".

Ранее СМИ сообщали, что отношения Аллы Борисовны и Иосифа Давыдовича были не всегда ровными: между ними годами продолжалась "холодная война". Так, Кобзон в своей книге "Как перед Богом" нелестно отозвался о Пугачевой. После этого Примадонна затаила обиду и жестоко отомстила, став хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнув фамилию Кобзона из списка участников концерта.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году умер советский певец Иосиф Кобзон.