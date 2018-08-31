Пугачева проигнорировала смерть Кобзона
Российская и советская певица Алла Пугачева пока никак не прокомментировала смерть Иосифа Кобзона. Пользователи связывают это с давним конфликтом между звездами.
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Многие артисты РФ на своих страницах в соцсетях делятся историями, связанными с именем Кобзона и своими фото с певцом.
Поклонники обратили внимание, что пока Примадонна не поделилась публично воспоминаниями и теплыми словами о Кобзоне.
На данный момент соболезнования от имени семьи принес только Максим Галкин: "... Максим, Алла, дети. Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!".
Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.🙏🏻 Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
Ранее СМИ сообщали, что отношения Аллы Борисовны и Иосифа Давыдовича были не всегда ровными: между ними годами продолжалась "холодная война". Так, Кобзон в своей книге "Как перед Богом" нелестно отозвался о Пугачевой. После этого Примадонна затаила обиду и жестоко отомстила, став хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнув фамилию Кобзона из списка участников концерта.
Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году умер советский певец Иосиф Кобзон.