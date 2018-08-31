Поссорившийся с Кобзоном певец попал в больницу - на похороны артиста "никто не приглашал"

Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинской войны в 2008 году.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе госпитализирован.

Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва" в пятницу, 31 августа.

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Артист ответил на вопрос, пойдет ли он на похороны певца Иосифа Кобзона. "Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", — заявил 80-летний Кикабидзе.

Напомним, что Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинской войны в 2008 году.

Как известно, грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявлял, что ему угрожали пророссийские боевики с оккупированного Донбасса за поддержку целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певец скончался 30 августа на 81-м году жизни. Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.