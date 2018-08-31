Избитая актером "Сватов" женщина со слезами рассказала, какого наказания хочет для обидчика

По словам женщины, в полиции столицы пока еще ничего не сообщали ей о ходе расследования.

Елена Савченко, гражданская жена киевского актера Вячеслава Кошелева, который избил ее дома, стремится справедливого наказания за насилие.

Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

Елена сообщила, что после публичной огласки проблемы она ни разу не контактировала с Кошелевым. "Мы за это время не общались. Он мне не пишет, не звонит. Я напугана и не хочу с ним связываться. Он жил в моей квартире, но прописан у себя в Киевской области. Я выгнала его. Сейчас его нет. Он не может прийти в квартиру", - отметила женщина.

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Савченко хотела бы услышать извинения, но не хочет просто так прощать. "Я думаю, что, возможно, не так сурово его наказывать, но надо, чтобы человек как-то пришел в себя. У него извращенная психика. Я хочу, чтобы эту историю решил закон. Мне сейчас тяжело, у меня по нему очень негативные эмоции, я в ярости. Возможно, это будет субъективно, но мне хочется, чтобы этого человека наказали. Я утром ему делала кофе, массаж, чтобы у него был хороший день", - добавила она.

По ее словам, в полиции столицы пока еще ничего не сообщали ей о ходе расследования.

Напомним, Кошелеву грозит до восьми лет за избиение гражданской жены. Пост про насилие был опубликован на его странице в соцсетях.