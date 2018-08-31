Избитая актером "Сватов" женщина со слезами рассказала, какого наказания хочет для обидчика
Елена Савченко, гражданская жена киевского актера Вячеслава Кошелева, который избил ее дома, стремится справедливого наказания за насилие.
Об этом она сообщила в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.
Елена сообщила, что после публичной огласки проблемы она ни разу не контактировала с Кошелевым. "Мы за это время не общались. Он мне не пишет, не звонит. Я напугана и не хочу с ним связываться. Он жил в моей квартире, но прописан у себя в Киевской области. Я выгнала его. Сейчас его нет. Он не может прийти в квартиру", - отметила женщина.
Читайте такжеВ Киеве актер сериала "Сваты" жестоко избил жену (фото) - СМИ
Савченко хотела бы услышать извинения, но не хочет просто так прощать. "Я думаю, что, возможно, не так сурово его наказывать, но надо, чтобы человек как-то пришел в себя. У него извращенная психика. Я хочу, чтобы эту историю решил закон. Мне сейчас тяжело, у меня по нему очень негативные эмоции, я в ярости. Возможно, это будет субъективно, но мне хочется, чтобы этого человека наказали. Я утром ему делала кофе, массаж, чтобы у него был хороший день", - добавила она.
По ее словам, в полиции столицы пока еще ничего не сообщали ей о ходе расследования.
Напомним, Кошелеву грозит до восьми лет за избиение гражданской жены. Пост про насилие был опубликован на его странице в соцсетях.