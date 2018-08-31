Избитая актером сериала "Сваты" киевлянка в прямом эфире рассказала о своем состоянии

По словам женщины, она получает необходимую юридическую поддержку от народных депутатов и юристов.

Елена Савченко, которую страшно избил ее гражданский муж, киевский актер Вячеслав Кошелев, призналась в эфире "Завтрака с 1+1" о своем подавленном психологическом состоянии.

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"Я сейчас принимаю лекарства. Физическое состояние нормальное. Я даже хожу на работу. Психологически я очень подавлена, напугана и потрясена. Физические побои я зафиксировала. У меня есть синяки на лице. Еще есть большая гематома на голове и в области виска", - сказала она, передает ТСН.

По ее словам, она получает необходимую юридическую поддержку от народных депутатов и юристов. "Психологи не помогают, но есть общество, женщины, которые объединились бороться с этим злом. Мы в социальных сетях общаемся. Также есть поддержка народных депутатов, юристов, которые все время меня консультируют о моих действиях. Я чувствую поддержку", - отметила женщина.

Напомним, на странице Кошелева в Facebook было опубликовано сообщение о том, что он избил собственную жену. Впоследствии после огласки мужчина удалил пост и заявил, что его страницу взломали.