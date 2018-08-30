СМИ гадают, придет ли Пугачева на похороны Кобзона после "войны" с ним

В 1974-м на конкурсе артистов эстрады при помощи Кобзона Пугачева получила премию, а еще через пять лет он помог артистке получить квартиру в центре Москвы. Но отношения Аллы Борисовны и Иосифа Давыдовича были не всегда ровными.

2 сентября Россия проводит в последний путь певца Иосифа Кобзона. Проститься с ним придут политики, артисты, спортсмены. Но поклонникам интересно, будет ли на похоронах Алла Пугачева.

Поводом для вопросов о присутствии Примадонны на похоронах Кобзона стало то, что певец ранее выпустил автобиографическую книгу "Как перед Богом", в которой нелестно отозвался о Пугачевой. В выражениях артист не стеснялся, обзывая Аллу Борисовну "глупой бабой и зарвавшейся звездой", напоминают Дни.ру.

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Отмечается, что после этого Примадонна затаила обиду и жестоко отомстила, став хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнув фамилию Кобзона из списка участников концерта, хотя он там был на протяжении 24 лет, начиная с 1971 года.

"Между двумя звездами была холодная война – они не здоровались при встрече и даже порой обменивались бранными словами", - утверждают журналисты.

СМИ напомнили, что на 70-летии Кобзона Пугачевой не было. Зато на 75-летие она пришла вместе с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым. А на праздничном банкете произнесла короткий тост: "Желаю вам 100 лет жизни. Ваша семья совершенно чудесная, очаровательная, и вы всегда будете являться для всех поколений эталоном артиста, человека, семьянина и, конечно же, мужчины. Я, конечно, на этот только вечер, позволю себе попытаться сделать для вас что-то приятное". В качестве подарка юбиляру Пугачева исполнила песню из своего репертуара конца 70-х под названием "Ты не стал судьбой".

"После этого конфликт между певцами был исчерпан. Так что вполне вероятно, что Примадонна придет проститься с человеком, который так много для нее сделал", - считают журналисты.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году умер советский певец Иосиф Кобзон.