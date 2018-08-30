Певец скончался в возрасте 80 лет в Москве. Иосиф Кобзон родом из Украины, артист поддерживал террористов "ДНР" и "ЛНР" и оккупацию российскими войсками Крыма.

На 81 году скончался легендарный советский певец Иосиф Кобзон. Последний месяц артист провел в больнице. Он лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в еврейской семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет-Кобзон в городе Часов Яр Донецкой области. Он был почетным гражданином нескольких городов Украины. В феврале 2014 года Кобзон выступил в поддержку агрессивной политики Владимира Путина в отношении Украины.

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Перед самой войной семья Кобзона переехала во Львов. Оттуда отец ушел на фронт политруком, а мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюль, под Ташкентом. Отец был сильно контужен и после лечения демобилизован. Однако к родным не вернулся. Встретив другую женщину, он женился на ней и навсегда остался в Москве.

Позже семья вернулась в украинский Краматорск, где мать повторно вышла замуж за бывшего фронтовика Моисея Моисеевича Раппопорта. В конце 1940-х годов семья переехала в Днепропетровск, где снимала комнату у отставного полковника.

В домовой книге фамилия Иосифа писалась через букву «п»: Копзон. Буква «б» появилась в ней, когда он получал паспорт. Служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Его учителем пения после увольнения в запас из армии стал Л. Терещенко, руководитель хора Днепропетровского дворца студентов. Он готовил его к поступлению в Одесскую консерваторию.

Чтобы помочь ученику, Терещенко устроил его в бомбоубежище Днепропетровского химико-технологического института протирать спиртом противогазы, с окладом 50 рублей. Там певец и проработал до своего отъезда в Москву.

Легендарный голос Советского Союза

Его первые публичные выступления состоялись на сцене техникума, где он исполнял песни дуэтом с будущим чемпионом Украинской ССР по бадминтону Б. Баршаком. Во время учебы увлекся боксом, выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, затем чемпионат Украины, но бросил спорт, после того как оказался в нокауте.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе М. Местечкина «Куба - любовь моя», где исполнял одноимённую песню А. Пахмутовой.

В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году, после появления в эфире песни А. И. Островского «А у нас во дворе», к нему пришла всесоюзная популярность. Стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С начала 1970-х годов ведет сольную карьеру. Самый первый выпуск «Песни года» открывается песней О. Фельцмана и Р. Рождественского «Баллада о красках» в исполнении певца. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала и Университет марксизма-ленинизма.

Записал на грампластинки и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен из репертуара В. Козина, И. Юрьевой, К. Шульженко, К. Сокольского, А. Погодина, Г. Виноградова. В 2012 году заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце.

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Репертуар певца включает наиболее известные песни - патриотические, гражданские советские и комсомольские песни, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа; песни, посвящённые Великой Отечественной войне, классические романсы, некоторые оперные и опереточные арии и ариозо. В репертуаре - русские, украинские и еврейские народные песни. Всего более трех тысяч песен.

Исполнял бардовские песни Б. Окуджавы «О синем троллейбусе», «Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате», В. Высоцкого «Он не вернулся из боя», А. Дольского «Господа офицеры» и другие.

Крестный отец "ЛДНР"

С самого начала войны на Донбассе Кобзон поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также российские оккупационные войска во время аннексии украинского Крыма.

Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

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Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США. Певца лишили звания почетного гражданина нескольких украинских городов, в том числе Полтавы, Днепропетровска и Славянска.

Правительствами США и Израиля Иосиф Кобзон неоднократно подозревался в причастности к организованной преступности, из-за чего ему было отказано во въезде на территорию этих стран; с началом событий на Евромайдане он начал проявлять антиукраинскую позицию.

В марте 2014 года Кобзон подписал обращение российских деятелей культуры и искусства в поддержку политики Путина по оккупации украинского Крыма; после начала конфликта на востоке выступил в Донецке с концертом в поддержку террористической организации сепаратистов, также заявлял о наличии паспорта "ДНР".

Проблемы со здоровьем

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. После операции у Кобзона начался сепсис и певец впал в кому, в которой находился 15 дней. Через три года певец перенес сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии. Однако хирургическое вмешательство привело к резкому ослаблению иммунитета, образованию тромба в лёгочных сосудах, воспалению легких и воспалению ткани в почках.

В 2009 году Кобзон был прооперирован вторично в немецкой клинике. В октябре 2010 года, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, почувствовал себя плохо и дважды упал в обморок. Врачи прямо на сцене оказали ему помощь, делая искусственное дыхание. По словам специалистов, раковая опухоль привела к анемии, что, в свою очередь, стало причиной потери сознания. В конце июля 2018 года певец снова был госпитализирован. 30 августа 2018 года СМИ сообщили о смерти Иосифа Кобзона.