Родственники подтвердили смерть Иосифа Кобзона

После продолжительной болезни умер российский и советский эстрадный певец Иосиф Кобзон.

Скончался советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон.

Об этом сообщает газета "Комсомольская правда" и радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на подтверждение родственников.

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"Родственники Иосифа Кобзона подтвердили "Говорит Москва" смерть артиста", - говорится в сообщении.

В 2004 году у него выявили раковую опухоль, после чего певец долгие годы проходил лечение. 20 июля этого года Кобзона доставили в одну из московских клиник. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.