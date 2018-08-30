Стало известно, кто будет новым героем шоу "Холостяк"

Новым "Холостяком" стал 30-летний ведущий канала М1, радиостанции «Русское Радио Украина» и главный редактор XXL (Украина) Никита Добрынин.

Названо имя нового героя популярного телешоу "Холостяк". Им стал 30-летний ведущий канала М1, радиостанции «Русское Радио Украина» и главный редактор XXL (Украина) Никита Добрынин.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

"Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе, – рассказывает Добрынин. – Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте", - делится Добрынин.

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Директор ТО Анна Калина утверждает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал героем романтического реалити.

"В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект - нашим зрителям, – говорит Анна. – Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение «Телепортал»)... Стильный, обходительный, образованный, внимательный – это точно о нашем Холостяке. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело точно не оставит равнодушной ни одну девушку. К слову, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях".

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнифер Лопес оконфузилась на телешоу.