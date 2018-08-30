Появились новые данные о состоянии здоровья Ротару - врачи советуют ей перестать выступать

По словам врача, Ротару необходимо в течение года беречь себя, обращать внимание на давление, полностью отказаться от сигарет и алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием жиров.

Ишемическая атака, которую недавно пережила украинская певица София Ротару, грозит артистке инсультом.

Об этом изданию "КП" сообщил источник в Уфимской больнице скорой медицинской помощи, куда привезли артистку. Он рассказал, в каком состоянии была София Михайловна.

"Певицу доставили к нам на скорой где-то в 21.30 сразу после концерта. У нее была частичная потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт. - Ред.). Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (эта диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов. - Ред.). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, диагноз был поставлен: "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта. - Ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых микроинсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно", - сообщил источник, отметив, что подозрения врачей относительно тромбов не подтвердились.

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Как сообщил "КП" доктор медицинских наук, невролог Владимир Котов, женщины в возрасте 70-80 лет находятся в группе риска.

"Транзиторная ишемическая атака не вызывает серьезного повреждения головного мозга. Но это состояние может быть предупреждением, что в ближайшие дни или месяцы у человека может быть истинный инсульт", - сказал он.

По словам врача, Ротару необходимо в течение года беречь себя, обращать внимание на давление, полностью отказаться от сигарет и алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием жиров. И естественно, перейти на более щадящий режим, возможно, отказаться от перелетов и изматывающих выступлений.

Как сообщал УНИАН, певица София Ротару два дня провела в башкирской реанимации. Но вечером 27 августа украинскую звезду отпустили домой.