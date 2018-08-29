В Одессе умер известный сценарист популярной в 90-х программы

Он был соавтором телепрограммы «Городок», автором многих Юморин, Юмористической карты Одессы и многих других проектов.

В Одессе скончался известный сценарист Александр Завелион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили во Всемирном клубе одесситов.

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Завелион умер 29 августа. Он - сценарист, автор многих Юморин, автор команды КВН «Джентльмены ОГУ», многочисленных праздников, один из авторов телепрограммы «Городок» и многих других проектов.

Прощание с Завелионом состоится 31 августа на Новогородском кладбище.

«От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши... Всех слов мало... Ушел добрый, веселый, открытый человек...», - заявили в клубе.

Как сообщал УНИАН, Завелион был одним из соавторов юмористической карты Одессы, созданной к 45-летию Юморины, которое она отметила в этом году.