Популярный в 90-х певец перенес операцию

Жуков начал лечение в начале июня и уже пережил два хирургических вмешательства.

Фронтмен популярной в 90-х поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков пережил очередную операцию.

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"Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!.. Теперь предстоит реабилитация...", - написал он в Instagram.

Поп-группа "Руки вверх!" основана в 1996 году. В ее репертуар входят песни "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" и другие.

Ранее лидер российской поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем. Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.