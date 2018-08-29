София Ротару сообщила о потере близкого человека (фото)

После выписки из больницы Софию Михайловну ждало очередное потрясение

После выписки из больницы Уфы Софию Михайловну Ротару ждало очередное потрясение.

Певица узнала, что не стало музыканта из ее коллектива и друга Александра. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram Stories.

«Сегодня мы потеряли нашего музыканта, друга и светлого человека. Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром», - написала артистка.

Напомним, недавно артистка выписалась из больницы.