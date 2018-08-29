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София Ротару сообщила о потере близкого человека (фото)

16:07, 29 августа 2018
Общество
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София Ротару потеряла близкого человека / фото УНИАН

Певица узнала, что не стало музыканта из ее коллектива и друга Александра. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram Stories.

«Сегодня мы потеряли нашего музыканта, друга и светлого человека. Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром», - написала артистка.

Напомним, недавно артистка выписалась из больницы.

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Теги: #София Ротару