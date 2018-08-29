Претендентом на "Оскар" от Украины стал фильм "Донбасс" (видео)

Национальным претендентом на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" в этом году будет "Донбасс" Сергея Лозницы.

Кроме этой картины, на рассмотрение комитета подали 5 фильмов: "Врата" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Читайте также"Оскар": объявлен список фильмов, претендующих на выдвижение от Украины на главную кинопремию

Согласно регламенту, решение о том, какой фильм выдвигать на "Оскар", принимается в результате голосования: каждый член комитета, который в этом году принимает участие в заседании, голосует за фильм, после подсчета баллов каждому фильму добавляется по баллу за следующие пункты: участие в кинофестивале класса "А" в одной из конкурсных программ, приз на кинофестивале класса "А", рецензии в одном из профильных изданий: Variety, Hollywood Reporter, Screen.

Сейчас идет формирование лонг-листа претендентов в номинации "Лучший иностранный фильм" - каждая страна выдвигает по фильму, который проходит отбор в лонг-лист по формальным критериям. До января в Американской киноакадемии сформируют шорт-лист из 9 фильмов, а в финальной номинации дойдет пять картин. Церемония награждения "Оскар-2019" состоится 24 февраля.