Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом (видео)
15:59, 28 августа 2018Общество
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По слухам, пара решила поторопиться со свадьбой из-за беременности Регины — ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объемными нарядами.
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом / соцсети
В конце июля 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний музыкант Влад Топалов обручились на Корсике.
По слухам, пара решила поторопиться со свадьбой из-за беременности Регины — ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объемными нарядами.
27 августа телеведущая поделилась совместным видео с певцом: Регина и Влад спели дуэтом песню Джесси Джей Price Tag. Тодоренко исполнила основную часть, а Топалов сыграл на гитаре и подпел возлюбленной. В конце ролика пара поцеловалась.
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