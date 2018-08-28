Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом (видео)

По слухам, пара решила поторопиться со свадьбой из-за беременности Регины — ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объемными нарядами.

В конце июля 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний музыкант Влад Топалов обручились на Корсике. По слухам, пара решила поторопиться со свадьбой из-за беременности Регины — ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объемными нарядами. 27 августа телеведущая поделилась совместным видео с певцом: Регина и Влад спели дуэтом песню Джесси Джей Price Tag. Тодоренко исполнила основную часть, а Топалов сыграл на гитаре и подпел возлюбленной. В конце ролика пара поцеловалась. #семейныеБудниТТ @vladtopalovofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 #владтопалов Продолжать ? A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Aug 27, 2018 at 11:15am PDT

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