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Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом (видео)

15:59, 28 августа 2018
Общество
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Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом / соцсети

По слухам, пара решила поторопиться со свадьбой из-за беременности Регины — ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объемными нарядами.

27 августа телеведущая поделилась совместным видео с певцом: Регина и Влад спели дуэтом песню Джесси Джей Price Tag. Тодоренко исполнила основную часть, а Топалов сыграл на гитаре и подпел возлюбленной. В конце ролика пара поцеловалась.

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Теги: #российские артисты