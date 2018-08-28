Известная украинская певица похвасталась песней для российского сериала (видео)

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в РФ, похвасталась очередным достижением в российском шоу-бизнесе.

Она сообщила, что ее песня "SuperSTAR", которая была представлена в начале июня этого года, стала саундтреком нового российского сериала о футболе "Большая игра". Об этом LOBODA написала на своей странице в соцсети Instagram.

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Певица поделилась трейлером сериала.

В сериале повествуется о футбольном наставнике "из народа", которого выбрали разочарованные провальным выступлением сборной России фанаты.