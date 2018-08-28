Фильм “Киборги” стал самым успешным проектом за рубежом
11:31, 28 августа 2018Общество
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Василий Боднар отметил, что культурные проекты – это один из инструментов для создания имиджа Украины в мире.
Культурные проекты – это один из инструментов для создания имиджа Украины в мире / УНИАН
Украинский фильм “Киборги” об обороне Донецкого аэропорта назвали самым успешным культурным проектом за рубежом.
Об этом в Twitter сообщает МИД Украины.
“Заместитель министра Василий Боднар о качественно новое наполнение публичной дипломатии во внешней политике в рамках #НарадаПослів2018: “Мы запустили очень много новых культурных проектов. Один из самых успешных – это популяризация фильма “Киборги” за рубежом”, – говорится в сообщении.
Василий Боднар отметил, что культурные проекты – это один из инструментов для создания имиджа Украины в мире.
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