"Неужели я умру?": раскрыты новые подробности состояния Софии Ротару

Певица София Ротару два дня провела в башкирской реанимации. Но в понедельник вечером украинскую звезду отпустили домой.

В уфимской больнице заявили, что украинскую певицу Софию Ротару привезли на «скорой» с подозрением на инсульт.

"Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, я умру? Неужели я умру?", - рассказали "КП" в российском медучреждении.

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Артистке немедленно сделали МРТ. Диагноз "кровоизлияние в мозг" не подтвердился. У Ротару обнаружили следы множественных очагов старых инсультов. Она не правильно принимали некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

Врачи настаивали, чтобы певица пробыла в медцентре еще 5 дней. Тем более, что ее память до конца еще не восстановилась. Однако артистка настояла на выписке.

"В понедельник вечером палата Софии Михайловны опустела", - добавили сотрудники больницы.

Пока неизвестно, отпустили ли Ротару домой или перевезли в столичную клинику.

Ранее медики сообщали, что Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение. Концертный директор рассказал, что у певицы поднялось артериальное давление.