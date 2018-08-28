Внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешним видом (фото)

Пользователи сети восхитились образом Пугачевой.

Российская и советская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим внешним видом, а также молодежным образом.

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Снимок с Примадонной российской эстрады выложила в Instagram ее поклонница Ольга Севцова. "Неожиданно", - подписала фото девушка.

В кадре Пугачева предстала в голубых джинсах, черной ветровке, кепке и белых кроссовках. "Алла супер", "Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла великолепна!", " Старуха, а всё молодится", - пишут в комментариях под фото.

Ранее в сети появилось новое фото российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Снимок муж Примадонны разместил на своей странице в Instagram. На фото звездные супруги, как отметили пользователи, выглядят гораздо моложе своих лет.