Вакарчук забрал у фаната телефон, чтобы снять себя: как прошел стотысячный концерт "Океана Эльзы" в День Независимости (видео)
Самый длинный, самый массовый и самый эмоциональный концерт дал "Океан Эльзы" в День Независимости на столичном НСК Олимпийский. Почти сто тысяч человек зафиксировали на стадионе, и четыре миллионы семей у телевизоров смотрели прямую трансляцию концерта по телевидению.
ТСН рассказывает о фанате, который получил от своего кумира бесценный подарок - Вакарчук взял у парня телефон и во время одной из песен снял видео с самим собой. Фанат и сам приехал на концерт не без подарка - они с другими фанатами развернули в зале огромный флаг.
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Во время концерта Вкарчук почтил ветеранов боевых действий на Донбассе и вместе с публикой исполнил гимн.
Как сообщал УНИАН, ранее Кравчук посоветовал Зеленскому и Вакарчуку не идти в президенты.