Молодая любовница Петросяна "засветила" огромный беременный живот - СМИ показали кадры

Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга якобы узнала недавно.

Очередной выпуск российской программы "Пусть говорят" был посвящен скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

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В конце ток-шоу было показано видео, на котором Петросян запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна, передают "Дни.ру".

По информации журналистов, ролик был снят в конце весны. Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга якобы узнала недавно, поэтому и решила в суде отстаивать свое право на наследство.

Как сообщал УНИАН, о расставании российских комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.