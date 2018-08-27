Солистка "ВИА Гры" вышла замуж (фото, видео)

Свадьба проходила в Киеве.

Участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в День Независимости Украины вышла замуж.

Соответствующие фото артистка опубликовала в Instagram.

Свадьба проходила в Киеве. Об избраннике Кожевниковой в сети очень мало доступной информации. Известно лишь, что возлюбленного артистки зовут Кирилл.

На празднике среди гостей была телеведущая Екатерина Осадчая, а также коллега из группы Кожевниковой Эрика Герцег.

Как сообщал УНИАН, предполагаемая любовница мужа Ани Лорак спровоцировала слухи о свадьбе.