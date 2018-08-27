Солистка "ВИА Гры" вышла замуж (фото, видео)
10:18, 27 августа 2018Общество
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Свадьба проходила в Киеве.
Instagram Анастасия Кожевникова
Участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в День Независимости Украины вышла замуж.
Соответствующие фото артистка опубликовала в Instagram.
Свадьба проходила в Киеве. Об избраннике Кожевниковой в сети очень мало доступной информации. Известно лишь, что возлюбленного артистки зовут Кирилл.
На празднике среди гостей была телеведущая Екатерина Осадчая, а также коллега из группы Кожевниковой Эрика Герцег.
Как сообщал УНИАН, предполагаемая любовница мужа Ани Лорак спровоцировала слухи о свадьбе.
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