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Солистка "ВИА Гры" вышла замуж (фото, видео)

10:18, 27 августа 2018
Общество
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Instagram Анастасия Кожевникова

Соответствующие фото артистка опубликовала в Instagram.

Свадьба проходила в Киеве. Об избраннике Кожевниковой в сети очень мало доступной информации. Известно лишь, что возлюбленного артистки зовут Кирилл. 

На празднике среди гостей была телеведущая Екатерина Осадчая, а также коллега из группы Кожевниковой Эрика Герцег.

Как сообщал УНИАН, предполагаемая любовница мужа Ани Лорак спровоцировала слухи о свадьбе.

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Теги: #певица#ВИА Гра