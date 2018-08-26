"Возникли проблемы со здоровьем": София Ротару прокомментировала свое состояние (фото)

К сообщению артистка также прикрепила свою фотографию с сыном, на которой они вместе держат мороженое.

Певица София Ротару в своем инстаграме прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», — написала Ротару.

К сообщению артистка также прикрепила свою фотографию с сыном, на которой они вместе держат мороженое.

Ранее сообщалось, что медики рассказали про обморок и потерю памяти Ротару. По их словам, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение. Концертный директор рассказал, что у Ротару поднялось артериальное давление.