"Ну и кто поймал букет": предполагаемая любовница мужа Ани Лорак спровоцировала слухи о свадьбе

"Танцую на свадьбе друзей, а могла бы танцевать на нашей!", - написала Беляева в Инстаграме.

Любовница мужа Ани Лорак Яна Беляева спровоцировала слухи о своей скорой свадьбе, девушка похвасталась букетом невесты.

Яна повеселилась на свадьбе друзей, где поймала букет невесты. Согласно народным приметам, в скором времени она должна выйти замуж, пишет издание "Дни.ру". О невероятном везении Беляева рассказала на своей странице в Instagram. "Ну и кто здесь поймал букет", – написала она.

Яна сделала намеки, о том, что ее сердце занято. "Танцую на свадьбе друзей, а могла бы танцевать на нашей!" – подписала она видео со свадьбы, которое разместила на своей странице.

В сети решили, что Яна таким образом подталкивает Мурата Налчаджиоглу сделать ей предложение. Хотя сам мужчина так и не признался в любовной связи с моделью.

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Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — бурное свидание попало в объектив. Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует.

СМИ сообщили, что с Муратом находилась Яна Беляева. Однако Беляева отрицает свои отношения с Муратом и утверждает, что они просто друзья.