"Рот до ушей дотянула": Ани Лорак ужаснула фанатов новым фото
00:11, 26 августа 2018Общество
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Поклонники Ани Лорак обвинили ее в чрезмерном увлечении пластическими операциями.
Ани Лорак показала новое фото / instagram.com/anilorak
Одиозная украинская певица Ани Лорак вновь нарвалась на шквал критики, опубликовав новое селфи.
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Артистка сделала снимок в машине и разместила его в своем Instagram. Некоторым снимок понравился, однако многие раскритиковали певицу за пластику.
"Рот этот до ушей дотянула. В чем красота,люди?", "Остановись с пластикой", "Раньше она была интереснее гораздо. А сейчас, как все - губки бантиком", "Что за мода утиные губищи", - пишут в сети.
Ранее Лободу раскритиковали в сети за новое фото.
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