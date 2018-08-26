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"Рот до ушей дотянула": Ани Лорак ужаснула фанатов новым фото

00:11, 26 августа 2018
Общество
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Ани Лорак показала новое фото / instagram.com/anilorak

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Артистка сделала снимок в машине и разместила его в своем Instagram. Некоторым снимок понравился, однако многие раскритиковали певицу за пластику.

Have a good day! Хорошего, ясного дня!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Рот этот до ушей дотянула. В чем красота,люди?", "Остановись с пластикой", "Раньше она была интереснее гораздо. А сейчас, как все - губки бантиком", "Что за мода утиные губищи", - пишут в сети.

Ранее Лободу раскритиковали в сети за новое фото.

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Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак