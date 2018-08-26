"Рот до ушей дотянула": Ани Лорак ужаснула фанатов новым фото

Поклонники Ани Лорак обвинили ее в чрезмерном увлечении пластическими операциями.

Одиозная украинская певица Ани Лорак вновь нарвалась на шквал критики, опубликовав новое селфи.

Читайте такжеАни Лорак оказалась в компании незнакомца после скандала с изменой мужа (фото)

Артистка сделала снимок в машине и разместила его в своем Instagram. Некоторым снимок понравился, однако многие раскритиковали певицу за пластику.

"Рот этот до ушей дотянула. В чем красота,люди?", "Остановись с пластикой", "Раньше она была интереснее гораздо. А сейчас, как все - губки бантиком", "Что за мода утиные губищи", - пишут в сети.

Ранее Лободу раскритиковали в сети за новое фото.