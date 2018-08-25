Концерт «Океан Эльзы» на День Независимости: как Вакарчук собрал полный Олимпийский (фото)
15:59, 25 августа 2018Общество
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Он длился более четырех часов, мероприятие посетили 100 000 человек.
Концерт «Океан Эльзы» на День Независимости / соцсети
24 августа, в День Независимости Украины, группа «Океана Эльзы» дал большой концерт на НСК «Олимпийский».
Он длился более четырех часов, мероприятие посетили 100 000 человекЧитайте такжеВакарчук и 100-тысячный Олимпийский спели гимн Украины (видео).
На концерте были, кажется, все. Украинские звезды, политики, военные. Отметим, что президентский сектор, в котором обычно сидят вип-гости на матчах, сидели герои АТО. Об это Святослав Вакарчук заявил со сцены во время выступления. Им он посвятил и исполнил песню «Мить».
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