Концерт «Океан Эльзы» на День Независимости: как Вакарчук собрал полный Олимпийский (фото)

Он длился более четырех часов, мероприятие посетили 100 000 человек.

24 августа, в День Независимости Украины, группа «Океана Эльзы» дал большой концерт на НСК «Олимпийский».

Он длился более четырех часов, мероприятие посетили 100 000 человекЧитайте такжеВакарчук и 100-тысячный Олимпийский спели гимн Украины (видео).

На концерте были, кажется, все. Украинские звезды, политики, военные. Отметим, что президентский сектор, в котором обычно сидят вип-гости на матчах, сидели герои АТО. Об это Святослав Вакарчук заявил со сцены во время выступления. Им он посвятил и исполнил песню «Мить».