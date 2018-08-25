цей матеріал доступний українською

Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский спели гимн Украины (видео)

14:05, 25 августа 2018
Общество
574 0
Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины / Фото: Океан Ельзи

После основной программы выступления Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины.

Уже традиционно, группе помогали поклонники.

"Гимн Украины. 110 тыс. человек… Душевненько", – делятся впечатлениями украинцы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Океан Ельзи