Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский спели гимн Украины (видео)

Святослав Вакарчук исполнил вместе с поклонниками гимн Украины на концерте День независимости с Океаном Эльзы.

В День независимости группа Океан Эльзы дала концерт на НСК Олимпийский в Киеве. После основной программы выступления Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины. Уже традиционно, группе помогали поклонники. "Гимн Украины. 110 тыс. человек… Душевненько", – делятся впечатлениями украинцы. Гимн Украины 💙💛 110 тыс человек... душевненько #океанэльзы #олимпийский #концерт #гимнукраины🇺🇦 #киев A post shared by Marina Fedotova (@marina_fedotova777) on Aug 25, 2018 at 1:09am PDT

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