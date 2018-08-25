Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский спели гимн Украины (видео)
14:05, 25 августа 2018Общество
574 0
Святослав Вакарчук исполнил вместе с поклонниками гимн Украины на концерте День независимости с Океаном Эльзы.
Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины / Фото: Океан Ельзи
В День независимости группа Океан Эльзы дала концерт на НСК Олимпийский в Киеве.
После основной программы выступления Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины.
Уже традиционно, группе помогали поклонники.
"Гимн Украины. 110 тыс. человек… Душевненько", – делятся впечатлениями украинцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter