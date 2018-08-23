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В сеть попали голые фото певца Макса Барских

18:10, 23 августа 2018
Общество
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За кадром, по рассказам приятелей звезды —  режиссер Алан Бадоев/ Super

Один из снимков опубликовал Telegram-канал Super.

Во время этой бытовой «эротической фотосессии» исполнителю хита «Туманы» было всего 19 лет, а за кадром, по рассказам приятелей звезды —  режиссер Алан Бадоев.

Как сообщал УНИАН, 69-летняя Пугачева в мини-шортах затмила Лободу на совместном фото. Так, Лобода и Пугачева сфотографировались в гримерке после концерта Светланы. Примадонна позировала в кожаных мини-шортах, демонстрируя стройные ноги. Пользователи сети сочли, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и женственнее" Лободы. 

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Теги: #певец#Макс Барских концерты