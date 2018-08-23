Олег Винник представил новый хит "Вишиванка" ко Дню Независимости (видео)
Любимец публики Олег Винник по случаю Дня Независимости презентовал новую украиноязычную песню.
Трек под названием «Вишиванка» уже покорил фанатов артиста, – сообщает Радио Максимум.
Читайте такжеОлег Винник записал новый хит ко Дню Независимости
Премьера песни «Вишиванка» впервые состоялась на сцене шоу, посвященного Дню Независимости государства. Украинцы сразу подхватили слова и мелодию, после чего Олег Винник выпустил студийную версию новинки.
«Я счастлив презентовать свою «Вишиванку» накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь про свою Родину, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит», – отметил певец.
Новая песня #Вышиванка уже в сети! Я счастлив презентовать ее накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Всех с праздником! Ищите ссылку на полное видео в описании профиля 👆 #олегвинник #ov #вышиванка #независимость #одягнивишиванкукраїномоя