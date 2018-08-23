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Олег Винник представил новый хит "Вишиванка" ко Дню Независимости (видео)

15:01, 23 августа 2018
Общество
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Украинцы сразу подхватили слова и мелодию / фото УНИАН

Трек под названием «Вишиванка» уже покорил фанатов артиста, – сообщает Радио Максимум.

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Премьера песни «Вишиванка» впервые состоялась на сцене шоу, посвященного Дню Независимости государства. Украинцы сразу подхватили слова и мелодию, после чего Олег Винник выпустил студийную версию новинки.

«Я счастлив презентовать свою «Вишиванку» накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь про свою Родину, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит», – отметил певец.

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Теги: #Олег Винник