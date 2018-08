Олег Винник представил новый хит "Вишиванка" ко Дню Независимости (видео)

Новая песня #Вышиванка уже в сети! Я счастлив презентовать ее накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Всех с праздником! Ищите ссылку на полное видео в описании профиля 👆 #олегвинник #ov #вышиванка #независимость #одягнивишиванкукраїномоя

