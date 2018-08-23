Олег Винник представил новый хит "Вишиванка" ко Дню Независимости (видео)

Премьера песни «Вишиванка» впервые состоялась на сцене шоу, посвященного Дню Независимости государства.

Любимец публики Олег Винник по случаю Дня Независимости презентовал новую украиноязычную песню.

Трек под названием «Вишиванка» уже покорил фанатов артиста, – сообщает Радио Максимум.

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Премьера песни «Вишиванка» впервые состоялась на сцене шоу, посвященного Дню Независимости государства. Украинцы сразу подхватили слова и мелодию, после чего Олег Винник выпустил студийную версию новинки.

«Я счастлив презентовать свою «Вишиванку» накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь про свою Родину, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит», – отметил певец.