"Это прекрасное состояние": звезда "Орла и решки" прокомментировала слухи о своей беременности

13:25, 23 августа 2018
Общество
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Тодоренко беременна / фото instagram.com/reginatodorenko

В интервью Glamour девушка рассказала, что действительно поправилась в последнее время и понимает желание окружающих обсудить её округлые формы.

"Да, друзья, всё так, как вы пишете. Я действительно очень хорошо поела и поправилась на целых 10 килограм", - заявила ведущая.

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Прямого ответа на вопрос о своей беременности Регина так и не дала, однако рассказала, что кайфует от своего нынешнего состояния.

"На самом деле я знаю, что все хотят поговорить о моих формах, выпуклостях и тому подобное. Но я считаю, что эта тема такая сакральная, такая таинственная, что зачем об этом много болтать пока ещё это всё не совершилось. Это прекрасное состояние, мне всё это нравится. Я кайфую сейчас", - заинтриговала Тодоренко.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, экс-участника группы "SMASH!" Влада Топалова.

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Теги: #беременность