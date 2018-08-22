«Осень есть в каждом из нас»: Макс Барских заинтриговал отрывком новой песни (видео)

Музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике.

«Вспоминать» — премьерный сингл из готовящегося к релизу пятого студийного лонгплея музыканта «7». Слоган нового сингла Макса Барских — «Осень есть в каждом из нас» — задает лирическое настроение не только треку, но и всему будущему детищу артиста.

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Музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике: "Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верен этому".

Релиз нового сингла состоится в последний день лета 2018 года одновременно на всех цифровых площадках, а также радиостанциях Украины, СНГ и Балтии.