Олег Винник записал новый хит ко Дню Независимости

18:02, 22 августа 2018
Общество
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Премьеру песни "Вишиванка" осталось ждать совсем недолго / фото УНИАН

Недавно он порадовал поклонниц, заявив, что готовит специальный хит ко Дню Независимости Украины.

Премьеру песни "Вишиванка" осталось ждать совсем недолго.

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Теги: #Олег Винник