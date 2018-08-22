Олег Винник записал новый хит ко Дню Независимости
18:02, 22 августа 2018Общество
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Певец Олег Винник готовит специальный хит ко Дню Независимости Украины.
Премьеру песни "Вишиванка" осталось ждать совсем недолго / фото УНИАН
Олег Винник обожает дразнить своих фанаток-волчиц новыми снимками в Instagram.
Недавно он порадовал поклонниц, заявив, что готовит специальный хит ко Дню Независимости Украины.
Премьеру песни "Вишиванка" осталось ждать совсем недолго.
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