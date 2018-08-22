"Лучшая инъекция для каждой женщины": 33-летняя Тина Кароль рассказала о секретах молодости

16:58, 22 августа 2018
Общество
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Кароль рассказала о секретах молодости / УНИАН

Однако фанаты поп-дивы украинской сцены никак не успокоятся и приписывают звездной блондинке увлечение "уколами красоты", пишет lux.fm.

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Наконец Тина рассказала о своих секретах красоты и свежести. Как оказалось, Кароль даже не думает об инъекции, а свою внешность поддерживает в тонусе абсолютно другими вещами:

"Лучшая инъекция для каждой женщины – это проснуться на рассвете и сказать себе: «Сегодня у меня будет лучший день». Для хорошего настроения, как бы это банально для кого-то не прозвучало, очень важна утренняя молитва. И, конечно, влюбленность в свое дело. Когда ты знаешь, что тебя ждут великие дела и ты в них – ас, просто невероятно сияют глаза. Бесспорно, по-настоящему вдохновляет поддержка твоей семьи. Нужно любить мир, себя и свой возраст, потому что в каждом возрасте есть своя естественность и своя изюминка".

Кроме того, исполнительница призналась, что обожает заниматься спортом и это увлечение помогает ей достичь всех поставленных целей: как на тренировках, так и в карьере.

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