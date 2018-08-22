После убийства патрульного в Харькове копам выдадут армейские бронежилеты и автоматы

Так называемые бронегруппы будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей.

После перестрелки у Харьковского горсовета, в результате которой погиб патрульный полицейский Дмитрий Кириенко, копам выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие.

Как сообщает харьковское издание NewsRoom, такое заявление сделал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

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По его словам, так называемые «бронегруппы» будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей.

Комментируя гибель полицейского Фацевич отметил, что сейчас проводится проверка действий полицейских.

Но я могу сказать, что Дмитрий делал все, чтоб сохранить жизнь граждан", - заключил замглавы НПУ.

Напомним, стрельба возле Харьковского горсовета прозвучала в полпервого ночи 20 августа. Вооруженный мужчина пытался прорваться в городской совет, на входе открыл огонь, произвел больше десяти выстрелов.

Нападавший дважды попал в полицейского - медики пытались спасти жизнь патрульного Дмитрия Кириенко, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб. В ходе перестрелки с полицейскими был убит и сам нападавший.

Правоохранители установили, что «харьковским стрелком» оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. За день до нападения на мэрию Харькова он убил свою жену.