"Красные трусы": в Одессе разразился скандал из-за выступления эпатажной группы в музее (фото, видео)

Все музыканты были одеты в ярко-красные трусы и пиджаки. У некоторых на головах красовались головные уборы.

В Одессе разгорается скандал из-за выступления эпатажной украинской группы "Хаммерман Знищує Віруси" в Одесском художественном музее.

О выступлении сообщает сайт "Зачем". Видео опубликовано на странице "Думская TV".

Шоу украинской группы "Хаммерман Знищує Віруси" состоялось в Одесском художественном музее в понедельник, 20 августа. Все музыканты были одеты в ярко-красные трусы и пиджаки. У некоторых на головах красовались головные уборы.

Кроме того, группа исполнила матерные песни практически без музыкального сопровождения.

Под видео, которое опубликовали в сети, пользователи написали множество гневных комментариев, в которых сообщили свои впечатления от данного шоу, а также обвинили директора Одесского художественного музея в уничтожении культуры.