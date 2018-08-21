"Красные трусы": в Одессе разразился скандал из-за выступления эпатажной группы в музее (фото, видео)
18:35, 21 августа 2018Общество
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Все музыканты были одеты в ярко-красные трусы и пиджаки. У некоторых на головах красовались головные уборы.
Выступление группы "Хаммерман Знищує Віруси" в Одесском художественном музее / Маяк
В Одессе разгорается скандал из-за выступления эпатажной украинской группы "Хаммерман Знищує Віруси" в Одесском художественном музее.
О выступлении сообщает сайт "Зачем". Видео опубликовано на странице "Думская TV".
Шоу украинской группы "Хаммерман Знищує Віруси" состоялось в Одесском художественном музее в понедельник, 20 августа. Все музыканты были одеты в ярко-красные трусы и пиджаки. У некоторых на головах красовались головные уборы.
Кроме того, группа исполнила матерные песни практически без музыкального сопровождения.
Под видео, которое опубликовали в сети, пользователи написали множество гневных комментариев, в которых сообщили свои впечатления от данного шоу, а также обвинили директора Одесского художественного музея в уничтожении культуры.
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