"Я родился и вырос там": Валерий Меладзе попросил гражданства Грузии и объяснил свое решение

На прошлой неделе в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», в рамках которых уроженцам страны предоставляется возможность восстановить грузинское гражданство, утраченное в результате получения гражданства другого государства.

Певец Валерий Меладзе, имеющий российский паспорт, обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой получить гражданство.

Об этом певец рассказал радиостанции «Говорит Москва».

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«В прессе появилась информация по поводу подачи мной заявления на получение гражданства Грузии. Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба.

Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски.

Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя», – объяснил свои мотивы Меладзе.

На прошлой неделе в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», в рамках которых уроженцам страны предоставляется возможность восстановить грузинское гражданство, утраченное в результате получения гражданства другого государства.

Для восстановления гражданства уроженцам республики необходимо до 31-го декабря 2020-го года подать заявление в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.