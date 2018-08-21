MTV VMA: снятый в Киеве клип Avicii назвали лучшим танцевальным видео 2018 года

Героями клипа Avicii стали украинский музыкант Артем Угодников и его жена.

Видеоработу диджея Avicii и певицы Риты Оры на песню Lonely Together назвали лучшим танцевальным клипом на ежегодной церемонии MTV Video Music Awards, пишет lux.fm.

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Приятным является тот факт, что клип снимала украинская студия Kiev Postproduction, а сами съемки проходили в Киеве.

Здесь и Рыбацкий мост, и Ботанический сад имени Гришко, и парк "Победа". А еще героями клипа Avicii стали украинский музыкант Артем Угодников и его жена.