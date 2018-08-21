MTV VMA: снятый в Киеве клип Avicii назвали лучшим танцевальным видео 2018 года
14:57, 21 августа 2018Общество
152 0
Героями клипа Avicii стали украинский музыкант Артем Угодников и его жена.
Видеоработу диджея Avicii и певицы Риты Оры на песню Lonely Together назвали лучшим танцевальным клипом на ежегодной церемонии MTV Video Music Awards, пишет lux.fm.
Читайте такжеСМИ назвали причину смерти культового диджея Avicii
Приятным является тот факт, что клип снимала украинская студия Kiev Postproduction, а сами съемки проходили в Киеве.
Здесь и Рыбацкий мост, и Ботанический сад имени Гришко, и парк "Победа". А еще героями клипа Avicii стали украинский музыкант Артем Угодников и его жена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter